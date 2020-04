Milan | attacco flop | da Higuain a Piatek | quanti soldi buttati!

(Di sabato 18 aprile 2020) L’delnegli ultimi anni è stato un buco nero dove sono finiti molti: danessuno ha inciso Il reparto avanzato delè un vero e proprio problema per i rossoneri. Il Diavolo – sottolinea la Gazzetta dello Sport – ha cambiato centravanti tre volte in una stagione e mezza, senza mai riuscire a sciogliere a trovare un attaccante che sfondasse. Prima ci provò, accolto con grandissimo entusiasmo dalla tifoseria rossonera, che dopo un inizio positivo (4 gol in 6 gare) si è spento fino ad arrivare all’inevitabile cessione. Le cose non sono andate meglio con, con il quale la società di via Aldo Rossi è riuscita quantomeno a limitare i danni dal punto di vista economico, ricavando una piccola plusvalenza con la sua cessione all’Herta Berlino. L’arrivo di ...

Milik è considerato il profilo giusto da affiancare a Cristiano Ronaldo e per la seconda volta in carriera andrebbe a rimpiazzare in rosa il 'Pipita'. In corsa per l'attaccante polesco di Gattuso c'è ...