Migranti | Aita Mari al largo della Sicilia Musumeci | “Grave se Roma consentisse lo

Leggi su newsmondo

(Di sabato 18 aprile 2020) Lachiude i porti e vieta lo sbarco deia bordo dell’. PALERMO – No allo sbarco deia bordo dell’. La nave spagnola si trova alma la Regione ha ribadito la propria contrarietà a far attraccare l’imbarcazione. Il Governo è al lavoro con il premier iberico e l’Unione Europea per trovare una soluzione. Difficile, al momento, applicare una soluzione come fatto con l’Alan Kurdi per un motivo. Dopo i 14 giorni in quarantena, i profughi a bordoOng saranno portati in Germania. Per lanon c’è stato il via liberaSpagna e per questo la nave dovrà stare ancora alin attesa di ulteriori comunicazioni.conferma: “Abbiamo detto no all’approdonave” La lineaRegione...