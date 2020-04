“Mi ha morso il cane! Ma era uno scherzo di Di Canio | sono stato fuori un mese | ma

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) Dietro un fisico da pugile (“Volevo iniziare col pugilato, ma non mi èpermesso”), da duro, da combattente, anche in campo, si nasconde qualche paura: quella per i cani. A confessarlo è l’ex centrocampista di Lazio e Bologna Gaby Mudingayi, che si è raccontato a Casa Di Marzio rivelando un aneddoto legato ad unodi Diai tempi della Lazio. “Partiamo dal presupposto che io ho paura dei cani e Dilo sapeva. A qualche giorno dal nostro primo derby Paolo aveva invitato tutti i nuovi a casa sua: c’eravamo io, Belleri, Tare e Behrami”. Più il rottweiler di Di. “Loro erano tutti d’accordo. Siamo entrati e c’era il cane legato in giardino: comincia ad abbaiare, così dico agli altri di muoversi. Ma intanto quel bestione esce da dietro, io non lo vedo e sento qualcosa ...