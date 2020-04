Meteo Trieste domani domenica 19 aprile | cielo poco coperto

mirellaladini : RT @informatrieste: Meteo Trieste, fine aprile con freddo e temporali - informatrieste : Meteo Trieste, fine aprile con freddo e temporali - informatrieste : Meteo Trieste, fine aprile con freddo e temporali - - zazoomnews : Meteo Trieste domani venerdì 17 aprile: prevalentemente sereno - #Meteo #Trieste #domani #venerdì - abollis : RT @il_piccolo: Meteo, brusco calo di temperature da domani, martedì 14 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Trieste

iL Meteo

FVG – L’attività motoria potrà essere effettuata a una distanza massima dalla ... “il personale delle Forze di Polizia verificherà prioritariamente il rispetto dell’obbligo di utilizzo delle ...Previsioni meteo Trieste, venerdì, 17 aprile: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata ...