Meteo ROMA: prime PIOGGE nel weekend, seguirà MALTEMPO (Di sabato 18 aprile 2020) Il Meteo su ROMA si presenterà instabile già nel weekend, con qualche pioggia o rovescio. Un ulteriore peggioramento è atteso in avvio di settimana, con MALTEMPO più deciso. Sabato 18: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 5 mm. Temperatura da 10°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri. Domenica 19: coperto con pioggia. Stima Pioggia 13 mm. Temperatura da 13°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 4 Km/h, raffiche 20 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Lunedì 20: coperto con pioggia. Stima Pioggia 14 mm. Temperatura da 14°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1006 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Est 5 Km/h, raffiche ... Leggi su meteogiornale Meteo Roma del 17-04-2020 ore 19 : 15

Meteo Roma : previsioni per il weekend

