Meteo Italia: vortice mediterraneo porterà PIOGGE INTENSE da lunedì (Di sabato 18 aprile 2020) Meteo SINO AL 24 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un flusso di correnti calde di provenienza nord-africana affluisce sull'Italia, con temperature che salgono ulteriormente fino a picchi di 25-27 gradi. Questo richiamo d'aria calda è conseguenza dell'area depressionaria sulla Spagna, che tuttavia va sempre più avvicinandosi verso l'Italia dove già transitano corpi nuvolosi via via più compatti. Inevitabilmente l'azione del vortice che avanza da ovest provoca l'indebolimento dell'anticiclone subtropicale che ancora adesso domina sull'Italia. L'evoluzione Meteo nel corso fine settimana vedrà infatti la saccatura atlantica spingere verso l'Italia con un relativo vortice di bassa pressione che dal Golfo di Biscaglia si tufferà sul basso mediterraneo. Avremo quindi un flusso via via più instabile prefrontale, che porterà le ... Leggi su meteogiornale Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani : domenica di nuvole su gran parte d’Italia

Meteo Italia sino al 28 aprile : PERTURBATO e spesso FREDDO

