Mes, così l’Italia potrà fermare i falchi (Di sabato 18 aprile 2020) Prosegue il dibattito europeo sul Meccanismo europeo di stabilità. All’indomani dell’Eurogruppo dello scorso 9 aprile, è emersa la volontà da parte di Bruxelles di modificare il Fondo salva-Stati. L’obiettivo dell’Ue è quello di trasformare il Mes in uno strumento utilizzabile dai vari Stati per fronteggiare la crisi economica provata dal nuovo coronavirus. È tuttavia doveroso fare chiarezza. Innanzitutto il Mes non può fare sovvenzioni né trasferire quantitativi di denaro a un Paese membro a fondo perduto senza chiedere il rimborso. Questa, sottolinea Il Sole 24 Ore, è semmai una possibilità che spetta alla Commissione con il budget europeo. La novità rilevante sta nella sospensione delle condizionalità. Scendendo nel dettaglio, la linea di credito pandemica Eccl del Mes, sarà in ... Leggi su it.insideover Coronavirus - Fico : “Irresponsabile usare la fase due per disarcionare Conte. Mes? Così come lo conosciamo non va bene”

MES : cos’è - come funziona e perché è cosi importante

Petrucci contro Malagò : “Fa sempre così. Quell’io io io - possibile che lui non abbia mai commesso errori?” (Di sabato 18 aprile 2020) Prosegue il dibattito europeo sul Meccanismo europeo di stabilità. All’indomani dell’Eurogruppo dello scorso 9 aprile, è emersa la volontà da parte di Bruxelles di modificare il Fondo salva-Stati. L’obiettivo dell’Ue è quello di trasformare il Mes in uno strumento utilizzabile dai vari Stati per fronteggiare la crisi economica provata dal nuovo coronavirus. È tuttavia doveroso fare chiarezza. Innanzitutto il Mes non può fare sovvenzioni né trasferire quantitativi di denaro a un Paese membro a fondo perduto senza chiedere il rimborso. Questa, sottolinea Il Sole 24 Ore, è semmai una possibilità che spetta alla Commissione con il budget europeo. La novità rilevante sta nella sospensione delle condizionalità. Scendendo nel dettaglio, la linea di credito pandemica Eccl del Mes, sarà in ...

LegaSalvini : #SALVINI ATTACCA CONTE SUL MES: «FUORILEGGE ANDARE COSÌ A BRUXELLES» - borghi_claudio : Ringraziamo Confindustria che oggi invita all'uso del MES così come nel 2011 plaudiva all'arrivo di Monti Ci costò… - matteosalvinimi : Dalla Lega pronta una risoluzione parlamentare sul MES, così gli Italiani avranno chiarezza. Sì a straordinari Buon… - GiorgioAntonel1 : RT @Lantidiplomatic: '#MES per le spese sanitarie, così come il programma SURE, per non parlare dei prestiti erogati attraverso la Bei ed i… - Rosyfree74 : RT @Lantidiplomatic: '#MES per le spese sanitarie, così come il programma SURE, per non parlare dei prestiti erogati attraverso la Bei ed i… -