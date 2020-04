McGrath fa incontrare il gotico con la psicoanalisi

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 19 aprile 2020) Quasi un quarto di secolo fa, grazie alla felice congiunzione di una scrittura capace di ordire suspence inquietanti e all’esperienza maturata all’ombra del padre, direttore del Broadmoor Lunatic Asylum, uno degli ospedali psichiatrici più importanti dell’Inghilterra, Patrickfu in grado di confezionare un best-seller di qualità, Follia (Adelphi 1998), in cui raccontava la storia della passione ossessiva di uno scultore, ambientandola in un manicomio criminale. L’amore – disse allora l’autore inglese nel corso di un nostro incontro a New … Continua L'articolofailcon laproviene da il manifesto.