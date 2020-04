Maturità | Miur | il 99 | 7% studenti diplomati nel 2019

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) Sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione gli approfondimenti statistici relativi agli esiti degli Esami di Stato del secondo ciclo e degli scrutini intermedi e dell’Esame di Stato della Scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2018/. Anche con l’Esame del, il primo sostenuto con la nuova normativa, si conferma un lieve aumento degliammessi alle prove (il 96,1% degli scrutinati, rispetto al 96% del 2017/2018) e deitotali, il 99,7% rispetto al 99,6% dell’anno scolastico precedente. Le Regioni con piùammessi: Valle d’Aosta, Molise, Basilicata In tutte le Regioni la percentuale diè stata superiore al 99%. Per quanto riguarda gli ammessi all’Esame, le Regioni con la percentuale più alta sono state Valle d’Aosta ...