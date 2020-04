Massimo Cellino positivo al coronavirus (Di domenica 19 aprile 2020) Massimo Cellino positivo al coronavirus. L’annuncio è stato dato dallo stesso presidente del Brescia. BRESCIA – Massimo Cellino positivo al coronavirus. In un’intervista ai microfoni di Repubblica, il presidente del Brescia ha comunicato di aver contratto il Covid-19 negli ultimi giorni: “Sono a Cagliari – ha detto il proprietario delle Rondinelle – dopo aver fatto tre settimane a Brescia. Sono stato in ospedale a fare dei controlli e mi hanno confermato di essere risultato positivo. Ho forti dolori alle ossa e stanchezza eccessiva. Molto probabilmente me lo ha trasmesso mia figlia mentre il fratello è risultato negativo“. Cellino positivo, il Brescia attiva tutte le procedure del caso La positività di Massimo Cellino arriva a pochi giorni da un’assemblea decisiva per quanto riguarda la ripartenza del ... Leggi su newsmondo Calcio - Massimo Cellino positivo al coronavirus. Il Presidente del Brescia : “Stanchezza e dolori alle ossa”

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha contratto il Covid-19. «Ora sto meglio, anche se continuo ad avere dolori alle ossa e stanchezza. Aspetto lunedì per altri esami. Però ora basta, il calcio si deve fermare»

