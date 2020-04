Massimo Cellino positivo al Coronavirus | “Ce l’ho in atto Come facciamo a giocare così?”

Leggi su fanpage

(Di sabato 18 aprile 2020), presidente del Brescia, ha dichiarato di essereal: "Sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. E che io ce l’ho in". Non cambia la sua posizione sulla ripresa del campionato: "così?".