RaiNews : #coronavirus #covid19 “Si rischia di rovinare tutta l’Italia” afferma #DeLuca, che annuncia un piano di monitoraggi… - DarioNardella : Nel discorso alla Nazione su #COVID19 #Macron annuncia che lo Stato ha requisito aziende per produrre in #Francia m… - repubblica : Piemonte, mascherine obbligatorie per tutti dal 4 maggio. Il governatore Cirio: 'Ne distribuiremo 5 milioni' - raveragiuliano : RT @asaggese_: De Luca: 'Stiamo distribuendo 3 milioni di mascherine... non le abbiamo rese obbligatorie oggi perché volevamo prima far arr… - FORZAPENNETTA : @Davide09801834 @fanpage lo stavo pensando pure io ?? mascherine obbligatorie per almeno 8 mesi...voglio vedere sott… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine obbligatorie Mascherine obbligatorie nella fase due? Per una famiglia costi fino a 200 euro al mese Il Sole 24 ORE Muzi sollecita il sindaco: “Visto che non lo fa la Regione, imponga l’uso delle mascherine”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ritengo debba esser presa in seria considerazione la possibilità di promuovere un’ordinanza sindacale per imporre ai sambenedettesi l’uso obbligatorio di mascherine e ...

Mascherine obbligatorie nella fase due? Per una famiglia costi fino a 200 euro al mese

Se è vero che nella fase due, quella della riapertura graduale dell’Italia, diventerà obbligatoria la mascherina, come già prevedono tra l’altro la Lombardia e la Toscana, bisognerà mettere nel conto ...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ritengo debba esser presa in seria considerazione la possibilità di promuovere un’ordinanza sindacale per imporre ai sambenedettesi l’uso obbligatorio di mascherine e ...Se è vero che nella fase due, quella della riapertura graduale dell’Italia, diventerà obbligatoria la mascherina, come già prevedono tra l’altro la Lombardia e la Toscana, bisognerà mettere nel conto ...