Martedì riunione della Lega per discutere dei diritti Tv (Di sabato 18 aprile 2020) Come riporta l'Ansa è stata convocata per martedì prossimo 21 aprile l'assemblea nazionale della Lega calcio di Serie A per discutere tra gli altri punti anche della questione relativa ai diritti Tv. Il presidente Dal Pino ha indicato all'ordine del giorno proprio il tema dei "rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-21 e sulla fatturazione e pagamento della sesta rata dei corrispettivi 2019-20" ma non solo, si tratteranno anche gli scenari per il ritorno alle attività sportive e i relativi protocolli Ieri sembrava che la Lega Serie A fosse orientata a concedere a Sky e Dazn un rinvio del pagamento dei diritti e anche uno sconto sulla somma da versare nella prossima stagione, oggi il Corriere dello Sport parla di una contropartita che la Lega vorrebbe chiedere ai broadcaster. "Attenzione, però, ...

