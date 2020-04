Mancini | «Contenti di aver riavvicinato i tifosi alla Nazionale Su Tonali | Zaniolo e

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 aprile 2020) Robertoha concesso una lunga intervista a Sportmediaset: queste le parole del ct dell’Italia Robertoha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Queste le parole del ct dell’Italia.– «Ci ha fatto piacere riavvicinare idopo un periodo difficile. Abbiamo raggiunto ciò attrso ottime partite e facendo divertire le persone: il merito è dei ragazzi che hanno capito che non erano così male come giocatori. Dovevamo solo credere in noi stessi fin dal primo giorno». OBIETTIVI – «Sarà una tappa importante per tutti. Siamo riusciti a creare una squadra forte che potrà migliorare e che potrà giocare per vincere. Riportare l’Europeo in Italia dopo tanti anni, visto che l’ultimo è stato vinto nel 1968, sarebbe una cosa magnifica che vogliamo fare. ...