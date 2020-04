Malaga, dai quarti di Champions al rischio scomparsa in 7 anni: tra video hard, indagini dei pm e la strana figura dello sceicco annoiato (Di sabato 18 aprile 2020) Si dice che Malaga regali circa 300 giorni di sole l’anno. Eppure, nel cielo sopra La Rosaleda, continuano ad addensarsi soltanto nuvoloni neri. Perché in 7 anni il club blanquiazul è passato dai quarti di finale di Champions (persi contro il Borussia Dortmund) alla retrocessione in Segunda Division e, ora, al concreto rischio estinzione. Colpa di un repentino disimpegno da parte del suo proprietario, lo sceicco Abdullah Al Thani, parente del più danaroso Nasser Al-Khelaïfi, numero uno del PSG, ma anche di una gestione societaria piuttosto sbarazzina. Una caduta libera verso l’oblio che in questa annata ha assunto contorni grotteschi, fra colpi di calciomercato surreali, scandali a luci rosse, figuracce sportive e, soprattutto, il tentativo da parte dei piccoli azionisti di far partire un procedimento penale contro Al Thani per appropriazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 aprile 2020) Si dice cheregali circa 300 giorni di sole l’anno. Eppure, nel cielo sopra La Rosaleda, continuano ad addensarsi soltanto nuvoloni neri. Perché in 7il club blanquiazul è passato daidi finale di(persi contro il Borussia Dortmund) alla retrocessione in Segunda Division e, ora, al concretoestinzione. Colpa di un repentino disimpegno da parte del suo proprietario, lo sceicco Abdullah Al Thani, parente del più danaroso Nasser Al-Khelaïfi, numero uno del PSG, ma anche di una gestione societaria piuttosto sbarazzina. Una caduta libera verso l’oblio che in questa annata ha assunto contorni grotteschi, fra colpi di calciomercato surreali, scandali a luci rosse, figuracce sportive e, soprattutto, il tentativo da parte dei piccoli azionisti di far partire un procedimento penale contro Al Thani per appropriazione ...

Nel 2013 gli spagnoli si giocavano le semifinali della coppa più importante, oggi rischiano la retrocessione in terza serie e, soprattutto, di sparire per sempre. Colpa del disimpegno di Abdullah Al ...

Nel 2013 gli spagnoli si giocavano le semifinali della coppa più importante, oggi rischiano la retrocessione in terza serie e, soprattutto, di sparire per sempre. Colpa del disimpegno di Abdullah Al ...