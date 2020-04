Maggiore Giancarlo Magalli | vigile urbano ai posti di blocco durante l’emergenza

Leggi su tvzap.kataweb

(Di sabato 18 aprile 2020) “In questi giorni mi occupo didi. Nella pattuglia siamo in sei o sette, perché i mezzi da controllare sono tanti e c’è sempre molto da fare: verificare le autodichiarazioni, i documenti d’identità e quelli dell’auto, tenere un occhio su eventuali ambulanze per favorirne il passaggio… Mi devo occupare solo di auto e moto non dei pedoni. Ma se noto un assembramento di persone, intervengo anche per quello“.è sempre un vulcano di sorprese e a 72 anni con indosso la divisa dadi Roma scende in strada nel pomeriggio, tassativamente dopo la messa in onda de I fatti vostri, per aiutare nel corso dell’emergenza dovuta all’epidemia Covid19. Come racconta in una intervista al settimanale Di Più. Da anni infattiè volontario della Polizia ...