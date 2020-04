Lutto nel mondo del cinema | addio a Sergio Fantoni

Leggi su newsmondo

(Di sabato 18 aprile 2020)è morto all’età di 89 anni. Nella sua carriera collaborazioni con Visconti e Edwards. ROMA – Ildelpiange, morto all’età di 89 anni. L’attore e il regista si è spento nella serata di venerdì 17 aprile 2020 con la famiglia che ha preferito mantenere il massimo riserbo sulle cause del decesso del grande artista italiano. Una vita dedicata alperche ha collaborato con grandi colleghi sia italiani come Luchino Visconti che esteri come Blake Edwards. L’ultimo ruolo in televisione è stato ne Il Commissario Montalbano. Chi eraNato a Roma il 7 agosto 1930 (Leone),si è avvicinato aldella recitazione in età adolescenziale. Una passione che ha portato l’attore a mettere da parte i sogni di ...