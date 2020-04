fanpage : Lombardia, 65.381 casi di coronavirus e 12.050 morti: “Sempre meno pazienti in ospedale” #18aprile - Kottomano : RT @riktroiani: AGGIORNAMENTO #Lombardia: ?? Casi Totali: 65.381 (+1.246) ?? Ricoveri non TI: 10.042 (-585) ?? Ricoveri TI: 947 (-24) ?? Dece… - CovidShop : Aggiornamento #Lombardia • Casi attuali: 65.381 (+1.246) • Decessi: 12.050 (+199) • Tamponi: 255.331 (+11.818) • T… - nancysperandeo : RT @riktroiani: AGGIORNAMENTO #Lombardia: ?? Casi Totali: 65.381 (+1.246) ?? Ricoveri non TI: 10.042 (-585) ?? Ricoveri TI: 947 (-24) ?? Dece… - lucarango88 : +++Dati Covid-19 18-04-2020 Reg.#Lombardia+++ Casi positivi 1'246 Tot. 65'381 Deceduti +199 Tot. 12'050 Guariti +2… -

Lombardia 381 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lombardia 381