L' odissea di 20 brasiliani bloccati a Ragusa

Leggi su agi

(Di sabato 18 aprile 2020) L'isolamento tra le pareti domestiche per via del lockdown imposto dal Covid-19 è già di per sé un'esperienza difficile. Ma lo è ancora di più per coloro che si trovanoin un paese straniero, senza conoscere la lingua, senza contatti, a 9 mila chilometri di distanza dai loro cari. E' l'incubo che stanno vivendo ventiche a dicembre si erano trasferiti temporaneamente in alcuni comuni della provincia diper perfezionare le pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana, assistiti dall'agenziana "Rosso Passaporto" di Janaina Traversim. Avrebbero dovuto trascorrere qui solo qualche mese. E invece, a causa del lockdown sono costretti a rimanere in casa per un periodo di tempo indefinito. Tra loro, coppie appena sposate, giovani in cerca di lavoro, persone i cui coniugi attendono di venire in Italia ...