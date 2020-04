Lo studio di Alisa: il Covid in Liguria è arrivato a Natale insieme ai turisti (Di sabato 18 aprile 2020) Analizzate tac e radiografie realizzate nei mesi scorsi Le date compatibili con l’esplosione dei contagi a Codogno Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 18 aprile 2020) Analizzate tac e radiografie realizzate nei mesi scorsi Le date compatibili con l’esplosione dei contagi a Codogno

Il coronavirus in Liguria sarebbe arrivato nelle vacanze di Natale, insieme ai turisti. E’ quanto di fatto sostiene uno studio di Alisa, la super Azienda sanitaria ligure, del quale da notizia in ...Genova. Il nemico era già tra noi, ben prima che si alzassero le difese: il coronavirus in Liguria circola dalle vacanze di Natale. Lo ha evidenziato uno studio condotto da Alisa, l'agenzia regionale ...