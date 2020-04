L’Italia è grande: Michele Didoni e la marcia mondiale di Goteborg 1995 (Di sabato 18 aprile 2020) Il 6 agosto del 1995 è una data entrata nella storia dell’atletica italiana e mondiale: il giovanissimo Michele Didoni a soli 21 anni conquista il titolo di Campione del Mondo a Goteborg. Ai nastri di partenza l’atleta nativo di Milano non era di certo annoverato tra i favoriti. L’attesa era tutta per gli spagnoli, in particolare per Valentì Massana, i russi e il nostro Giovanni De Benedictis capace di conquistare un bronzo alle Olimpiadi di Barcellona e un argento ai Mondiali del ’92 a Stoccarda. Gli atleti nella prima parte di gara cercano di gestire le forze. I big rimangono in testa al gruppo con De Benedictis, Massana e Garcia a fare il ritmo. Dopo la metà gara il gruppo si spacca e prendono il volo l’azzurro nativo di Pescara, lo spagnolo, il messicano ai quali si aggiunge il cinese Zewen Li. Il ritmo è sempre ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Alessandro Andrei - il gigante che si tinse d’oro a Los Angeles 1984

Energia da fusione nucleare - il Coronavirus non ferma il progetto ITER : trasportata dall’Italia la più grande superbobina mai prodotta in Europa [FOTO]

L’Italia è grande : Fiona May - la pantera azzurra plana sul mondo e si prende l’iride a Goteborg 1995 (Di sabato 18 aprile 2020) Il 6 agosto delè una data entrata nella storia dell’atletica italiana e: il giovanissimoa soli 21 anni conquista il titolo di Campione del Mondo a. Ai nastri di partenza l’atleta nativo di Milano non era di certo annoverato tra i favoriti. L’attesa era tutta per gli spagnoli, in particolare per Valentì Massana, i russi e il nostro Giovanni De Benedictis capace di conquistare un bronzo alle Olimpiadi di Barcellona e un argento ai Mondiali del ’92 a Stoccarda. Gli atleti nella prima parte di gara cercano di gestire le forze. I big rimangono in testa al gruppo con De Benedictis, Massana e Garcia a fare il ritmo. Dopo la metà gara il gruppo si spacca e prendono il volo l’azzurro nativo di Pescara, lo spagnolo, il messicano ai quali si aggiunge il cinese Zewen Li. Il ritmo è sempre ...

luigidimaio : Un padre può accettare di non mangiare, ma non può accettare di non far mangiare i priori figli. Lo Stato ha il do… - pierofassino : #Coronavirus. Il #ParlamentoEuropeo a larga maggioranza chiede a Commissione e Governi un grande piano per la ricos… - matteosalvinimi : #Salvini: Serve un grande piano di opere pubbliche, l'Italia deve riempirsi di cantieri (a partire dalla messa in s… - SilverMele : Sette anni fa il @sscnapoli sfiorava l'impresa di vincere la Coppa Italia Primavera contro i pari età della… - MovPopulistaIta : RT @luigidimaio: Un padre può accettare di non mangiare, ma non può accettare di non far mangiare i priori figli. Lo Stato ha il dovere di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia grande Controvirus. «Il sistema è saltato». Il giorno della Grande Serrata del Coronavirus Corriere della Sera