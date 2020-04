L'infermiera scrive "Totti 10" sul retro della tuta da lavoro: "E' il mio supereroe" (Di sabato 18 aprile 2020) La sua foto ha fatto il giro dei social, soprattutto quelli seguiti dai tifosi della Roma: una tuta bianca per la terapia intensiva con dietro la scritta ‘Totti 10’.L’immagine è quella di Valentina Buzzi, infermiera-tifosa della Roma, dell’Asst dei Sette Laghi di Varese. Quella scritta dedicata al suo campione è una sorta di ‘amuleto’ per affrontare il duro lavoro nel reparto e per farsi, e fare, coraggio a colleghi e medici. “Totti è il mio supereroe”, ha detto al sito Forzaroma.info. Leggi su huffingtonpost Un’infermiera disperata scrive a Mattarella : «Mi hanno tolto i figli perché potrei contagiarli»

Coronavirus - bimba scrive alla mamma infermiera : "Quando finirà ti riempirò di baci" (Di sabato 18 aprile 2020) La sua foto ha fatto il giro dei social, soprattutto quelli seguiti dai tifosiRoma: unabianca per la terapia intensiva con dietro la scritta '10'.L'immagine è quella di Valentina Buzzi,-tifosaRoma, dell'Asst dei Sette Laghi di Varese. Quella scritta dedicata al suo campione è una sorta di 'amuleto' per affrontare il duronel reparto e per farsi, e fare, coraggio a colleghi e medici. "è il mio", ha detto al sito Forzaroma.info.

Coronavirus, alla Rsa di Premosello positivi 35 ospiti su 46

allarme nella casa di riposo di Premosello Chiovenda, in Ossola: nella struttura, isolata da 11 giorni, sono risultati positivi al primo tampone 35 dei 46 ospiti. All'interno sono presenti una sola in ...

