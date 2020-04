L’indice del contagio scende sotto l’1 Stop al bollettino delle 18 in tv

TgrMolise : #BuoneNotizie Rallenta la velocità di #circolazione del #coronavirusitalIa in #Molise Lo conferma l'analisi dell'i… - istsupsan : Le misure di contenimento del #coronavirus hanno avuto un effetto positivo sull'indice di riproducibilità (R0), fac… - Corriere : L’indice di contagio in Italia è sceso allo 0,8. Lo ha detto il presidente del consiglio superiore di sanità Franco… - zazoomblog : In Italia l’indice di trasmissione del contagio è sceso a 08. Ecco cosa significa - #Italia #l’indice #trasmissione… - iTECproject : RT @TgrMolise: #BuoneNotizie Rallenta la velocità di #circolazione del #coronavirusitalIa in #Molise Lo conferma l'analisi dell'indice di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indice del Borse, Wall Street su dell’11%. Milano chiude in rialzo del 9%, spread sotto i 200 punti Corriere della Sera