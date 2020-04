L’Harry’s Bar pronto a chiudere per sempre: “Siamo rovinati. Dallo Stato solo costi in più” (Di sabato 18 aprile 2020) Roma – e con essa l’Italia – rischia di perdere uno dei simboli della “Dolce Vita”: l’Harry’s bar di via Veneto. “Siamo rovinati. In due mesi abbiamo perso il 35% del fatturato”, rivela il titolare Pietro Lepore, che punta l’indice contro l’assenza di “un aiuto vero dello Stato”. “Senza – avverte l’imprenditore – non potremo riaprire”. Ecco perché l’Harry’s Bar non può farcela Spese fisse esorbitanti e rimaste invariate, entrate azzerate e nessun provvedimento del governo che sia davvero di sostegno all’imprenditoria sono la miscela esplosiva che rischia di affossare per sempre nelle paludi dell’emergenza coronavirus lo storico locale romano, immortalato da Federico Fellini nel film che ha contribuito a fare l’immagine della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 aprile 2020) Roma – e con essa l’Italia – rischia di perdere uno dei simboli della “Dolce Vita”: l’Harry’s bar di via Veneto. “Siamo. In due mesi abbiamo perso il 35% del fatturato”, rivela il titolare Pietro Lepore, che punta l’indice contro l’assenza di “un aiuto vero dello”. “Senza – avverte l’imprenditore – non potremo riaprire”. Ecco perché l’Harry’s Bar non può farcela Spese fisse esorbitanti e rimaste invariate, entrate azzerate e nessun provvedimento del governo che sia davvero di sostegno all’imprenditoria sono la miscela esplosiva che rischia di affossare pernelle paludi dell’emergenza coronavirus lo storico locale romano, immortalato da Federico Fellini nel film che ha contribuito a fare l’immagine della ...

