Leonardo Fumarola oggi | che fine ha fatto il ballerino della prima edizione di Amici

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 aprile 2020)di Maria De Filippi è da anni un programma seguitissimo e recentemente si è chiusa la 19esima. Ma all’inizio era ovviamente un po’ diverso. Intanto non si chiamavama ‘Saranno Famosi’ e fu cambiato per problemi di copyright e i fan più accaniti ricorderanno senza ombra di dubbio la. Correva l’anno 2001 e alla finale trionfò il cantante Dennis Fantina., indimenticabile per il suo talento e per la cresta color platino, secondo classificato. Nato a Grottaglie, in provincia di Taranto, il 9 gennaio 1983 sotto il segno del Capricorno, è cresciuto a Villa Castelli, Brindisi. Quando partecipò al talent di Maria De Filippi era giovanissimo: frequentava ancora il quinto anno dell’Istituto Tecnico Industriale “Majorana” di Martina Franca, che ...