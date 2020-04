L'eccezione portoghese: come il Paese iberico ha arginato meglio degli altri il Coronavirus (Di sabato 18 aprile 2020) Le premesse perché non ‘andasse tutto bene’ c’erano tutte. O quasi: un alto numero di over 65 - inferiore solo a quello di Italia e Grecia -, un sistema sanitario piegato da anni di austerity, pochi posti in terapia intensiva. Eppure il Portogallo sembra avercela fatta. Trarre conclusioni mentre l’emergenza coronavirus è ancora in corso potrebbe essere prematuro. Ma, dati alla mano, il Paese iberico è riuscito a limitare i danni del Covid-19. Molto meglio, e molto prima, della confinante Spagna, dell’Italia e di altri Stati europei.come? I fattori, spiega l’Ispi in un recente rapporto, sono vari. La tempestività delle misure di contenimento, innanzitutto. A giocare un ruolo fondamentale è stata la collaborazione dell’opposizione con la maggioranza socialista di Antonio Costa e il rispetto delle restrizioni ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 aprile 2020) Le premesse perché non ‘andasse tutto bene’ c’erano tutte. O quasi: un alto numero di over 65 - inferiore solo a quello di Italia e Grecia -, un sistema sanitario piegato da anni di austerity, pochi posti in terapia intensiva. Eppure il Portogallo sembra avercela fatta. Trarre conclusioni mentre l’emergenza coronavirus è ancora in corso potrebbe essere prematuro. Ma, dati alla mano, ilè riuscito a limitare i danni del Covid-19. Molto, e molto prima, della confinante Spagna, dell’Italia e diStati europei.? I fattori, spiega l’Ispi in un recente rapporto, sono vari. La tempestività delle misure di contenimento, innanzitutto. A giocare un ruolo fondamentale è stata la collaborazione dell’opposizione con la maggioranza socialista di Antonio Costa e il rispetto delle restrizioni ...

ilfoglio_it : L’eccezione virtuosa del Portogallo è figlia di misure tempestive e di una classe politica che collabora - di… - HuffPostItalia : L'eccezione portoghese: come il Paese iberico ha arginato meglio degli altri il Coronavirus - andreagiacobin1 : L'eccezione portoghese: come il Paese iberico ha arginato meglio degli altri il Coronavirus - Aquilottoblu : RT @HuffPostItalia: L'eccezione portoghese: come il Paese iberico ha arginato meglio degli altri il Coronavirus - Tommaso_Mannone : RT @HuffPostItalia: L'eccezione portoghese: come il Paese iberico ha arginato meglio degli altri il Coronavirus -