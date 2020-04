Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: domenica di nuvole su gran parte d’Italia (Di sabato 18 aprile 2020) Le Previsioni per domani in Italia secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Nord: al mattino molte nubi al nord-ovest ed aree montuose, con piogge o rovesci sparsi; estese velature altrove. Dal pomeriggio graduale estensione del maltempo alla pianura padana, con in serata piogge o rovesci diffusi su gran parte del settentrione, esclusa al più la pianura veneta ed il Friuli-Venezia Giulia meridionale. Centro e Sardegna: molte nubi sulla Sardegna con precipitazioni diffuse; al mattino cielo molto nuvoloso su Toscana, Umbria ed alto Lazio e velato altrove. Tendenza ad un progressivo aumento della nuvolosità compatta ovunque, con piogge isolate sui rilievi nelle ore centrali, tendenti a divenire diffuse dal tardo pomeriggio, in estensione serale anche al restante settore peninsulare. Sud e Sicilia: sulla Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso, con ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo : weekend dinamico con la prima ondata di caldo ma anche piogge in arrivo da Ovest

Meteo - le previsioni di domenica 22 marzo

Previsioni Meteo oggi domenica 19 aprile | temperature in ribasso (Di sabato 18 aprile 2020) Leperin Italia secondo il serviziodell’Aeronautica. Nord: al mattino molte nubi al nord-ovest ed aree montuose, con piogge o rovesci sparsi; estese velature altrove. Dal pomeriggio graduale estensione del maltempo alla pianura padana, con in serata piogge o rovesci diffusi suparte del settentrione, esclusa al più la pianura veneta ed il Friuli-Venezia Giulia meridionale. Centro e Sardegna: molte nubi sulla Sardegna con precipitazioni diffuse; al mattino cielo molto nuvoloso su Toscana, Umbria ed alto Lazio e velato altrove. Tendenza ad un progressivo aumento della nuvolosità compatta ovunque, con piogge isolate sui rilievi nelle ore centrali, tendenti a divenire diffuse dal tardo pomeriggio, in estensione serale anche al restante settore peninsulare. Sud e Sicilia: sulla Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso, con ...

zazoomblog : Previsioni Meteo: weekend dinamico con la prima ondata di caldo ma anche piogge in arrivo da Ovest - #Previsioni… - _twinstephy : RT @AntonioDiBari85: Usano Facebook, usano Twitter, sì fanno scannerizzare il pollice ed il viso per sbloccare lo smartphone, acconsentono… - magg7777 : RT @AntonioDiBari85: Usano Facebook, usano Twitter, sì fanno scannerizzare il pollice ed il viso per sbloccare lo smartphone, acconsentono… - MPezzin : RT @AntonioDiBari85: Usano Facebook, usano Twitter, sì fanno scannerizzare il pollice ed il viso per sbloccare lo smartphone, acconsentono… - CarloUlivi : RT @AntonioDiBari85: Usano Facebook, usano Twitter, sì fanno scannerizzare il pollice ed il viso per sbloccare lo smartphone, acconsentono… -