Le Asl italiane reggeranno all' urto della Fase 2?

(Di sabato 18 aprile 2020) "Quando vediamo le immagini che arrivano dalla Corea vediamo medici che si muovono sul territorio attrezzatissimi e con il supporto di ogni tecnologia. Non penso che in tutte le Aslci sia quel livello. Dobbiamo arrivarci". Lo ha spiegato all'AGI, Gianni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. I timori di Rezza, sono basati sulla constatazione che, negli ultimi anni, il sistema delle Aziende sanitarie, o comunque si chiamino ora nelle diverse Regioni e Province Autonome, è profondamente cambiato e con esso anche l'organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione, che sono gli uffici chiamati a svolgere compiti di primaria importanza proprio sul frontelotta al coronavirus. Quante sono le Asl in Italia Dal 2014 ad oggi il numero di queste strutture si è ridotto del 40 per cento e se nel 2000 ...