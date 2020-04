L’appello dei 100 mila medici (Di sabato 18 aprile 2020) Siamo un gruppo di circa 100 mila medici, di tutte le specialità e di tutti i servizi territoriali e ospedalieri sparsi per tutta Italia, nato in occasione di questa epidemia, che da quasi 2 mesi ormai, sta scambiando informazioni sull’insorgenza della malattia causata dal Coronavirus, sul come contenerla, sul come fare, a chi rivolgersi, come orientare la terapia, come e quando trattarla, e siamo pressoché giunti alle stesse conclusioni : i pazienti vanno trattati il più presto possibile sul territorio, … Continua L'articolo L’appello dei 100 mila medici proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Il dramma dei lavoratori dello spettacolo nell’appello di Laura Pausini al Governo : “Servono certezze”

Coronavirus - l’appello dei medici : “Va programmata subito una vaccinazione anti-influenzale di massa in autunno”

