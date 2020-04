L'album del giorno: Amy Winehouse, Back to black (Di sabato 18 aprile 2020) Sono bastati due soli album, Frank del 2003 e Back to black del 2007, per far entrare di diritto Amy Winehouse nell'Olimpo delle più belle voci "nere" di sempre, anche se Amy aveva la pelle candida, pur ricoperta da numerosi tatuaggi. Molti si saranno accostati alla sua musica probabilmente dopo la morte, avvenuta quel tragico 23 luglio 2011, magari dopo aver visto Amy, il docufilm di Asif Kapadia sulla vita della cantante. Nel film fa davvero male vedere una ragazza giovane, brillante e dotata di un talento straordinario buttarsi via con una relazione sbagliata e con un letale mix tra bulimia, droghe ed alcool, senza che né il padre, né il suo manager, più concentrati sull'aspetto economico, riuscissero a preservare una personalità così sensibile e fragile. "Era l'unica che cantava davvero in quello che io chiamo il "modo giusto"- ha ... Leggi su panorama L'album del giorno : Amy Winehouse - Back to black

L'album del giorno : Ramones - It's alive

L'album del giorno : Iron Maiden (Di sabato 18 aprile 2020) Sono bastati due soli, Frank del 2003 etodel 2007, per far entrare di diritto Amynell'Olimpo delle più belle voci "nere" di sempre, anche se Amy aveva la pelle candida, pur ricoperta da numerosi tatuaggi. Molti si saranno accostati alla sua musica probabilmente dopo la morte, avvenuta quel tragico 23 luglio 2011, magari dopo aver visto Amy, il docufilm di Asif Kapadia sulla vita della cantante. Nel film fa davvero male vedere una ragazza giovane, brillante e dotata di un talento straordinario buttarsi via con una relazione sbagliata e con un letale mix tra bulimia, droghe ed alcool, senza che né il padre, né il suo manager, più concentrati sull'aspetto economico, riuscissero a preservare una personalità così sensibile e fragile. "Era l'unica che cantava davvero in quello che io chiamo il "modo giusto"- ha ...

SpotifyItaly : Milano, 12 aprile 2020: @AndreaBocelli celebra la Pasqua prendendosi il palcoscenico del Duomo e cantando il suo me… - 4ragazzi1D : RT @alaffranchi: Vi brucia così tanto scrivere che i Coldplay hanno annunciato anche in Italia su Corriere e Gazzetta la scaletta del nuovo… - nightmare_jrock : tra cui tutte le canzoni del nuovo album. - smilewoonie : MI SOLO FAV DEL ALBUM - ____moondust___ : RT @jiminienasino: wings il mio album del cuore ed io non li conoscevo durante questa era ok boomer direi che non hai avuto successo nella… -

Ultime Notizie dalla rete : album del Sam Smith album, news, anticipazioni Soundsblog Nuovo brano per Bob Dylan: «I contain multitudes»

Bob Dylan - Foto © www.giornaledibrescia.it Una nuova sorpresa da Bob Dylan: «I Contain Multitudes», contengo moltitudini, è il secondo brano in tre settimane diffuso dal Premio Nobel per la letteratu ...

Musica: i Diamine raccontano l’album di esordio

Duo del roaster di Maciste Dischi, Andrea e Niccolò si preparano a debuttare con il ... questo è un tema che ritorna in tutto l’album”. Pubblicare pezzi in quarantena Com’è, però, pubblicare canzoni ...

Bob Dylan - Foto © www.giornaledibrescia.it Una nuova sorpresa da Bob Dylan: «I Contain Multitudes», contengo moltitudini, è il secondo brano in tre settimane diffuso dal Premio Nobel per la letteratu ...Duo del roaster di Maciste Dischi, Andrea e Niccolò si preparano a debuttare con il ... questo è un tema che ritorna in tutto l’album”. Pubblicare pezzi in quarantena Com’è, però, pubblicare canzoni ...