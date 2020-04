Lady Gaga arruola le star mondiali contro il Covid-19: tutti i partecipanti all’evento (Di sabato 18 aprile 2020) Si candida a diventare il più grande evento musicale di tutti i tempi. È il mega concerto benefico organizzato da Lady Gaga insieme a Global Citizen per sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19. L’appuntamento in Italia con One World: Together At Home è per l’1.45 (le 20 ora locale). Verrà trasmesso in tutto il mondo da diverse emittenti e piattaforme. Eccole:Note Abc, Cbs, Nbc, Bbc Music, Mtv, Prime Video, Youtube, Twitter, Facebook. Da noi sarà possibile seguirlo su Rai1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. La nota di Raiuno sull’evento contro il Covid-19 “E stanotte rinunciamo a qualche ora di sonno per guardare in diretta su Rai1 “One world: together at home”, il grande show ideato da Lady Gaga per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione ... Leggi su secoloditalia One World Together at Home il mega evento organizzato da Lady Gaga anche in Italia su Rai 1 - National Geographic - MTV - Amazon

Lady Gaga canterà The Prayer con Celine Dion e Andrea Bocelli

One World Together : il concertone organizzato da Lady Gaga e trasmesso in streaming (Di sabato 18 aprile 2020) Si candida a diventare il più grande evento musicale dii tempi. È il mega concerto benefico organizzato dainsieme a Global Citizen per sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al-19. L’appuntamento in Italia con One World: Together At Home è per l’1.45 (le 20 ora locale). Verrà trasmesso in tutto il mondo da diverse emittenti e piattaforme. Eccole:Note Abc, Cbs, Nbc, Bbc Music, Mtv, Prime Video, Youtube, Twitter, Facebook. Da noi sarà possibile seguirlo su Rai1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. La nota di Raiuno sull’eventoil-19 “E stanotte rinunciamo a qualche ora di sonno per guardare in diretta su Rai1 “One world: together at home”, il grande show ideato daper raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione ...

team_world : Liam Payne, Niall Horan, Billie Eilish, Taylor Swift, Shawn Mendes e Lady Gaga sono solo ALCUNI degli ARTISTI che s… - RaiUno : ??One World #TogetherAtHome Il megaconcerto benefico voluto da Lady Gaga ?? Nella notte tra sabato e domenica dalle… - RaiNews : Gruppi come @radiohead e @pinkfloyd stanno aprendo i loro archivi, mettendo in rete dei concerti interi. Stanotte s… - monsieuu : RT @Solocarmen1: La nota virologa Lady Gaga oggi ha comunicato che finanzierà l’OMS, cioè chi con la Cina ha taciuto sull’epidemia contribu… - Checco_01 : RT @RaiUno: One World #TogetherAtHome I più grandi artisti della scena mondiale insieme per un evento storico curato da Lady Gaga. Questa n… -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga Lady Gaga regala un mega live virtuale ai suoi fan - MFFashion.com MF Fashion One World Together, il concertone organizzato da Lady Gaga

Ribattezzato ‘One World Together at Home’, è il Concertone voluto da Lady Gaga per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. One World Together, il più grande assembramento ...

One World: Together at Home: ordine di uscita

La scorsa settimana Lady Gaga ha annunciato di aver organizzato un concerto di beneficenza a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19 con l’obiettivo di raccogliere ...

Ribattezzato ‘One World Together at Home’, è il Concertone voluto da Lady Gaga per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. One World Together, il più grande assembramento ...La scorsa settimana Lady Gaga ha annunciato di aver organizzato un concerto di beneficenza a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19 con l’obiettivo di raccogliere ...