Lady Diana, all’asta la lettera segreta firmata da Harry e William (Di sabato 18 aprile 2020) Una lettera rara e segreta, scritta da Lady Diana e firmata da Harry e William. Si tratta le cimelio della Royal Family che è finito all’asta in questi giorni e che, soprattutto ora, ci ricorda il legame speciale fra i nipoti della Regina Elisabetta. La missiva riporta la data del 21 giugno 1989 ed è stata scritta proprio da Lady D, indirizzata al sergente Plumb a capo del gruppo di scorta di Scotland Yard. Nella lettera Diana ringrazia il sergente per aver realizzato un’esibizione in moto in occasione del compleanno di William, rendendo la festa per i suoi sette anni davvero speciale. “Caro Sgt Plumb, è stato molto gentile da parte sua e della sua squadra partecipare oggi al compleanno di William – si legge -. So che siete particolarmente impegnati in questo periodo, quindi il fatto che voi e i vostri ragazzi in motocicletta abbiate trovato ... Leggi su dilei Lady Diana | All’asta una lettera firmata da lei - William e Harry

Lady Diana - i dettagli sulla sua vita sessuale : le rivelazioni del bodyguard

