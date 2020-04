La vocazione di Sarge | il cane che aiuta i cerbiatti

Leggi su bigodino

(Di sabato 18 aprile 2020) Ogni animale ha qualcosa di speciale da donare, ai loro amici umani o qualcuno che ne ha bisogno nella vita. Un pastore tedesco di nove anni, chiamato, ha lanell’re iin difficoltà. La sua storia ha fatto il giro del web ed in molti sono rimasti stupiti da quello che riesce a fare. La sua famiglia umana, diversi anni fa, ha trovato in mezzo al bosco un piccolo animale che era ferito e spaesato. Non riusciva più a capire cosa doveva fare e guardarlo negli occhi, per loro, è stato davvero triste. Quelle persone non avevano la minima intenzione di lasciarlo lì, per questo motivo, hanno deciso di prenderlo e portarlo nella loro abitazione. Il loro scopo era quello di provare a curarlo e subito dopo, di riportarlo nella natura, cioè nel suo habitat naturale. Però, subito dopo, è accaduto qualcosa di ...