“La vita ai tempi del Coronavirus”: online il questionario sociologico dell’Università “La Sapienza” (Di sabato 18 aprile 2020) Un gruppo di docenti del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRis) dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha avviato un’indagine sociale sul tema dell’emergenza del Covid-19. Lo studio del CoRis parte da un semplice presupposto, ovvero che la gestione del Coronavirus possa aver impresso un segno importante sulla salute mentale degli Italiani. Lo strumento utilizzato per condurre lo studio è un interessante questionario, pubblicato online, progettato per capire qual è stato e continua ad essere l’impatto della pandemia, appunto, sul nostro stile di vita. Oltre alla malattia e al dolore provato da chi ha perso una persona cara e magari non ha neanche avuto la possibilità di dirle addio, pesano sugli Italiani le conseguenze psicologiche dell’emergenza: “stress, ansia, insonnia, ... Leggi su meteoweb.eu “Lasciamo perdere - va…” : Elisa Isoardi sbotta contro la Rai - le novità su La prova del cuoco

La Vita in Diretta - Francesco Renga : “La mia Brescia ha vissuto l’inferno”. E parla del progetto per sostenerla

Coronavirus - il sindaco di Scafati invita i cittadini magrebini a “restare a casa” e “lavarsi le mani” (Di sabato 18 aprile 2020) Un gruppo di docenti del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRis) dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha avviato un’indagine sociale sul tema dell’emergenza del Covid-19. Lo studio del CoRis parte da un semplice presupposto, ovvero che la gestione del Coronavirus possa aver impresso un segno importante sulla salute mentale degli Italiani. Lo strumento utilizzato per condurre lo studio è un interessante, pubblicato, progettato per capire qual è stato e continua ad essere l’impatto della pandemia, appunto, sul nostro stile di. Oltre alla malattia e al dolore provato da chi ha perso una persona cara e magari non ha neanche avuto la possibilità di dirle addio, pesano sugli Italiani le conseguenze psicologiche dell’emergenza: “stress, ansia, insonnia, ...

RobertoBurioni : La Ferrari non si ferma: produce valvole per respiratori polmonari che salvano la vita alle persone infettate dal c… - luigidimaio : Vogliamo ripartire, ma la fase 2 dovrà essere intelligente. La priorità è la vita. Dobbiamo essere e restare uniti,… - StefanoFassina : Lo so: è venerdì 17, c’è #Covid_19 e forse ci cade addosso anche un asteroide. Comunque, la vita è bella perchè ogg… - monamjour : Hoseok ti voglio dare la mia vita come regalo accettala è tua - ildins : Quando lasciate una persona dovete avere la decenza di sparire una volta per tutte e non tastare il terreno ogni to… -

Ultime Notizie dalla rete : “La vita Caffè freddo Market 2020 Opportunita in tutto il mondo, forze motrici, analisi dell'impatto COVID-19, potenziale futuro 2029 Il Mio Furgone