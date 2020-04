La Valle Imagna perde Locatelli L’ingegnere che costruiva il dialogo (Di sabato 18 aprile 2020) Aveva 90 anni, era stato sindaco e presidente della Comunità montana. Cordoglio degli amministratori: ha operato per il bene del paese, cercava la condivisione. Leggi su ecodibergamo La Valle Imagna perde Locatelli L’ingegnere che costruiva il dialogo (Di sabato 18 aprile 2020) Aveva 90 anni, era stato sindaco e presidente della Comunità montana. Cordoglio degli amministratori: ha operato per il bene del paese, cercava la condivisione.

webecodibergamo : La Valle Imagna perde Locatelli L’ingegnere che costruiva il dialogo - MarcoPizzi14 : Auguri a tutti i #Bergamaschi da Madrid (anche se la foto viende da Bedulita Valle Imagna #bergamomolamia ) - iavaronegrazia : RT @fatina909: #adotta.?????????? .Questa cagnolina, cerca casa la sua padrona è morta se non li troveremo una casa dovrà venire in canile da… - vivaglianimali : RT @fatina909: #adotta.?????????? .Questa cagnolina, cerca casa la sua padrona è morta se non li troveremo una casa dovrà venire in canile da… - Toscablu5 : RT @fatina909: #adotta.?????????? .Questa cagnolina, cerca casa la sua padrona è morta se non li troveremo una casa dovrà venire in canile da… -

Ultime Notizie dalla rete : Valle Imagna La Valle Imagna perde Locatelli L'ingegnere che costruiva il dialogo L'Eco di Bergamo La Valle Imagna perde Locatelli L’ingegnere che costruiva il dialogo

Lutto in Valle Imagna. L’ingegnere Gentile Locatelli di Sant’ Omobono Terme è morto ieri mattina a 90 anni nella Rsa Carisma di Bergamo, dove era ospite da circa un anno. Ha lasciato la moglie Oliva e ...

Valle Imagna

Oggi pomeriggio, venerdì 10 aprile, alle 16.30 nella chiesa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII il vescovo presiederà l’Azione liturgica del Venerdì Santo che sarà possibile ...

Lutto in Valle Imagna. L’ingegnere Gentile Locatelli di Sant’ Omobono Terme è morto ieri mattina a 90 anni nella Rsa Carisma di Bergamo, dove era ospite da circa un anno. Ha lasciato la moglie Oliva e ...Oggi pomeriggio, venerdì 10 aprile, alle 16.30 nella chiesa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII il vescovo presiederà l’Azione liturgica del Venerdì Santo che sarà possibile ...