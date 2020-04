La torta golosa al cioccolato | la ricetta di Simone Rugiati

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 18 aprile 2020) Andrà tutto buono ci dicesulla sua pagina Facebook dove ci regala tante ricette golose. Abbiamo scelto per voi ladellaal, la suaal. Lo chef in pochi minuti ha già preparato tutto, mentre scioglie ilfondente nel forno a microonde ha già lavorato le uova con lo zucchero e contemporaneamente setaccia la farina. In pochi minuti tutto è pronto, il composto è goloso già così e la suaè di certo facile e veloce. Avremo unaalbuonissima o delle tortine tipo muffin, monoporzioni deliziose perfette anche per la colazione o una festa. Ladolce diè da provare, pochi ingredienti, magari li avete già tutti in casa e attenzione al, deve essere quello fondente, il migliore. Ecco ladella ...