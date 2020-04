"La stanza del medico". Bonolis, clamoroso ritorno in diretta grazie alla moglie: i dettagli del nuovo programma (Di sabato 18 aprile 2020) Adesso Paolo Bonolis torna in diretta. Non in televisione, ma sul web, dove va fortissimo soprattutto grazie a sua moglie Sonia Bruganelli (imprenditrice famosissima che ha molto fiuto comunicativo). Paolo e Sonia, una coppia inossidabile, annunciano sui social la nascita di un nuovo programma simile a “Il senso della vita”, che fece record di ascolti. Sui social, infatti, è già in onda il promo. Il programma, che dovrebbe intitolarsi “La stanza del medico”, verrà trasmesso in streaming sul sito internet di SDL TV martedì 21 aprile. “Giorni difficili eh? Per chi soffre e per chi deve essere operativo tra tanti rischi. Ma difficili anche per chi dovrebbe essere libero o vorrebbe essere libero e operativo ma non può”, dice Bonolis. “Che fare quindi? Ognuno scandisce la propria giornata con la propria fantasia e ... Leggi su liberoquotidiano Costanza Caracciolo - paura durante il parto : le lacrime dell’ex Velina

Milano - linea verde metropolitana ferma - mancato rispetto della distanza di sicurezza

Comdata - vietato estendere Cig al periodo di malattia : accolta istanza della Cgil Campania (Di sabato 18 aprile 2020) Adesso Paolotorna in. Non in televisione, ma sul web, dove va fortissimo soprattuttoa suaSonia Bruganelli (imprenditrice famosissima che ha molto fiuto comunicativo). Paolo e Sonia, una coppia inossidabile, annunciano sui social la nascita di un nuovo programma simile a “Il senso della vita”, che fece record di ascolti. Sui social, infatti, è già in onda il promo. Il programma, che dovrebbe intitolarsi “Ladel”, verrà trasmesso in streaming sul sito internet di SDL TV martedì 21 aprile. “Giorni difficili eh? Per chi soffre e per chi deve essere operativo tra tanti rischi. Ma difficili anche per chi dovrebbe essere libero o vorrebbe essere libero e operativo ma non può”, dice. “Che fare quindi? Ognuno scandisce la propria giornata con la propria fantasia e ...

FrancescoBonif1 : “Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza vorrei mettermi a vendere sai cosa? La speranza.” Il 14 apri… - lorelor44877299 : @Principe3001979 @fatelli_michele Lo so...però la foto del DVX dava un tocco magico alla stanza ?? - Noovyis : ('La stanza del medico'. Bonolis, clamoroso ritorno in diretta grazie alla moglie: i dettagli del nuovo programma)… - Classicdude1 : RT @denaerysk: adesso sistemo la mia stanza poi se mi rimane tempo prima del workout faccio le foto dressing up as winx ?? - denaerysk : adesso sistemo la mia stanza poi se mi rimane tempo prima del workout faccio le foto dressing up as winx ?? -

Ultime Notizie dalla rete : stanza del Coronavirus, Giovanni e il ritorno nella stanza del padre morto: “Gli ho detto addio aspettando il tampone” La Stampa Coronavirus Ancona, il papà muore e la mamma è malata: bimbo di 5 anni ospitato in hotel di lusso

Viene accudito dai servizi e dal personale del Comune, a cui viene riservata una stanza comunicante. Mancinelli posta anche la foto di un grande lenzuolo con una scritta di benvenuto per la mamma, ...

Coronavirus, i rifiuti Covid? Nell'indifferenziata. "Attivi fino a 9 giorni"

E sono conclusioni opposte. Drastica l’Organizzazione mondiale: "Guanti, mascherine e altro devono essere collocati in un bidone dei rifiuti con coperchio nella stanza del malato prima di essere ...

Viene accudito dai servizi e dal personale del Comune, a cui viene riservata una stanza comunicante. Mancinelli posta anche la foto di un grande lenzuolo con una scritta di benvenuto per la mamma, ...E sono conclusioni opposte. Drastica l’Organizzazione mondiale: "Guanti, mascherine e altro devono essere collocati in un bidone dei rifiuti con coperchio nella stanza del malato prima di essere ...