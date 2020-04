LA RUSSA PROPONE "NUOVO" 25 APRILE/ "Non Liberazione ma ricordo vittime coronavirus" (Di sabato 18 aprile 2020) Ignazio La RUSSA PROPONE un NUOVO 25 APRILE: non di Liberazione dal nazifascismo ma in ricordo delle vittime del coronavirus. Polemiche. Leggi su ilsussidiario Feltri come La Russa - propone il saluto romano per evitare il contagio da coronavirus (Di sabato 18 aprile 2020) Ignazio Laun25: non didal nazifascismo ma indelledel. Polemiche.

ema_granelli : RT @il_cappellini: La Russa che propone di trasformare il 25 aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo, in memorial per i morti di C… - il_cappellini : La Russa che propone di trasformare il 25 aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo, in memorial per i morti… - Spazioalchimia : RT @LelloForlini: Ignazio La Russa propone di trasformare il 25 Aprile da giorno della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, al giorno… - LelloForlini : Ignazio La Russa propone di trasformare il 25 Aprile da giorno della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, al g… - caterita2008 : @Corriere Ma guarda, con altri 364 giorni dell’anno La Russa propone proprio il 25 aprile... proposta bocciata. -