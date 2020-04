La Roma taglia gli stipendi

Leggi su romanotizie24

(Di sabato 18 aprile 2020) Accordo trovato allaper il taglio degli. Dopo Juventus e Parma, la squadra capitolina è la terza a prendere atto delle conseguenze del coronavirus e ad intervenire sulle spese. Lo fa con un accordo che vale circa 50 milioni di euro, una vera e propria boccata di ossigeno per un bilancio in perenne affanno. L’accordo tra A.S.e giocatori I giocatori e lo staff tecnico, sulla base dell’accordo sottoscritto, rinunceranno a ben quattro mensilità, ovvero quelle da marzo a giugno. Questo l’accordo in attesa di sapere se e quando potrà ricominciare la stagione troncata dal Covid-19. Un accordo che prevede anche la presa in carico da parte degli interessati della differenza retributiva per quella parte del personale del club interessata da ammortizzatori sociali. Nel caso poi la stagione dovesse effettivamente andare a termine, ...