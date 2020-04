La quarantena di Klopp | “Lavo | cucino e imparo finalmente a fare il nodo della cravatta”

ItaSportPress : Klopp racconta la sua quarantena: 'Lavo i piatti e mi diverto ma ancora non so fare il nodo alla cravatta' -… -

Ultime Notizie dalla rete : quarantena Klopp

SportFair

Jurgen Klopp si confessa in una video-intervista al sito ufficiale del Liverpool e racconta come sta trascorrendo la quarantena nell'attesa che arrivi la comunicazione ufficiale per la ripresa (o meno ...Hanno provato a impensierire mr Klopp quando il Liverpool ha firmato un accordo commerciale con Acronis, il cui amministratore delegato, Serguei Beloussov, ipotizzava una svolta in panchina: «Si ...