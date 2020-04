La protezione civile scorda i morti del Piemonte | quali sono i dati veri del bollettino

(Di sabato 18 aprile 2020) Mancano 53 unità. Come si legge sul profilo Twitter diInforma, il numero reale ammonta a 2.224, mentre la cifra rilasciata dallaneldi ieri 17 aprile si ferma a 2.171 (-53).

gaiatortora : Finalmente si abolisce il quotidiano bollettino della Protezione Civile. L'appuntamento sarà due volte a settimana. - MarcoBarzaghi : FC Internazionale Milano e Suning International hanno stanziato una nuova donazione di un milione di mascherine pro… - zaiapresidente : ?? Davvero suggestive queste immagini della città di Thiene (VI) completamente deserta. Sono state girate da Mattia… - melannas : RT @NinaRicci_us: Preghiera islamica diffusa dall'auto della Protezione Civile. Follia pura. Ma dove cazzo viviamo? In una provincia islami… - prestia_fabio : RT @gaiatortora: Finalmente si abolisce il quotidiano bollettino della Protezione Civile. L'appuntamento sarà due volte a settimana. -

Gli assessori regionali alla Sanità, al Welfare e alla Protezione civile Luigi Icardi, Chiara Caucino e Marco Gabusi sono intervenuti in quarta Commissione per rispondere agli interrogativi dei gruppi ...Ieri l'aumento era stato di 525. Il dato e' stato reso noto dalla Protezione civile. Sono 42.727 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.563 più di ieri. Il dato e' stato ...