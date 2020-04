La polizia di Hong Kong ha arrestato 14 persone tra importanti attivisti per la democrazia e critici del governo (Di sabato 18 aprile 2020) Sabato la polizia di Hong Kong ha arrestato 14 persone tra importanti attivisti per la democrazia e altri critici del governo, tra cui l’imprenditore del settore dei media Jimmy Lai. L’accusa è di aver partecipato a manifestazioni di protesta non Leggi su ilpost Coronavirus - a Hong Kong fuggono dalla quarantena : la polizia li cerca (Di sabato 18 aprile 2020) Sabato ladiha14traper la democrazia e altri critici del governo, tra cui l’imprenditore del settore dei media Jimmy Lai. L’accusa è di aver partecipato a manifestazioni di protesta non

LiefdeTrouw : RT @AsiaNewsIT: Polizia di Hong Kong in crisi per le proteste: molti abbandonano, pochi si arruolano - enewsuk : RT @AsiaNewsIT: Polizia di Hong Kong in crisi per le proteste: molti abbandonano, pochi si arruolano - AnnMarieAmerica : RT @AsiaNewsIT: Polizia di Hong Kong in crisi per le proteste: molti abbandonano, pochi si arruolano - iamdominickwok : RT @AsiaNewsIT: Polizia di Hong Kong in crisi per le proteste: molti abbandonano, pochi si arruolano - CardJosephZen : RT @AsiaNewsIT: Polizia di Hong Kong in crisi per le proteste: molti abbandonano, pochi si arruolano -

Ultime Notizie dalla rete : polizia Hong «La gente di Hong Kong non vuole essere schiavizzata» Tempi.it La polizia di Hong Kong ha arrestato 14 persone tra importanti attivisti per la democrazia e critici del governo

Sabato la polizia di Hong Kong ha arrestato 14 persone tra importanti attivisti per la democrazia e altri critici del governo, tra cui l’imprenditore del settore dei media Jimmy Lai. L’accusa è di ...

Sfilata di militi, agenti e pompieri a Pietra Ligure per dire grazie ai reparti d’emergenza

Ieri pomeriggio, volontari e operatori delle Pubbliche assistenze dei paesi limitrofi, rappresentanti dei vigili del fuoco di Finale Ligure e della polizia stradale di Savona ... Stiamo intanto ...

Sabato la polizia di Hong Kong ha arrestato 14 persone tra importanti attivisti per la democrazia e altri critici del governo, tra cui l’imprenditore del settore dei media Jimmy Lai. L’accusa è di ...Ieri pomeriggio, volontari e operatori delle Pubbliche assistenze dei paesi limitrofi, rappresentanti dei vigili del fuoco di Finale Ligure e della polizia stradale di Savona ... Stiamo intanto ...