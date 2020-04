La pacchia dei migranti: buoni spesa anche a chi ha già vitto e alloggio pagato (Di sabato 18 aprile 2020) Luca Sablone Succede a Castel San Pietro Terme (Bologna). La denuncia arriva da Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia: "Perché dobbiamo dargli altri soldi? Questi devono andare a chi è in difficoltà" buoni spesa anche a chi riceve già vitto e alloggio e ha diritto al pocket money, una sorta di diaria data ai rifugiati e ai richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza per le piccole spese quotidiane: una situazione surreale che vede i migranti privilegiati rispetto ai cittadini italiani in seria difficoltà. Tutto succede a Castel San Pietro Terme, la cui amministrazione comunale a inizio aprile ha emesso il bando per l'ottenimento dei buoni spesa legati all'emergenza sanitaria da Coronavirus al fine di soddisfare le esigenze primarie relative all'acquisto di alimenti. buoni spesa finanziati con risorse dello Stato, che ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 aprile 2020) Luca Sablone Succede a Castel San Pietro Terme (Bologna). La denuncia arriva da Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia: "Perché dobbiamo dargli altri soldi? Questi devono andare a chi è in difficoltà"a chi riceve giàe ha diritto al pocket money, una sorta di diaria data ai rifugiati e ai richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza per le piccole spese quotidiane: una situazione surreale che vede iprivilegiati rispetto ai cittadini italiani in seria difficoltà. Tutto succede a Castel San Pietro Terme, la cui amministrazione comunale a inizio aprile ha emesso il bando per l'ottenimento deilegati all'emergenza sanitaria da Coronavirus al fine di soddisfare le esigenze primarie relative all'acquisto di alimenti.finanziati con risorse dello Stato, che ...

Italia_Notizie : La pacchia dei migranti: buoni spesa anche a chi ha già vitto e alloggio pagato - Plinio92773382 : RT @lubenasich: Per il sindacato è una pacchia avere quale controparte il datore di lavoro statale, che non deve fare i conti col mercato e… - nonvotoilpd : @ManlioDS @Mov5Stelle Ti finisce la pacchia: tornerai ad assemblare pc. Caro onorevole dei miei coglioni. - LorenzoZL74 : RT @lubenasich: Per il sindacato è una pacchia avere quale controparte il datore di lavoro statale, che non deve fare i conti col mercato e… - DioLuca : Sono dei falliti che vogliono mantenersi le poltroncine... finita la pacchia rimarranno col culo a terra -

Ultime Notizie dalla rete : pacchia dei La pacchia dei migranti: buoni spesa anche a chi ha già vitto e alloggio pagato ilGiornale.it Anteprima Vigor: proviamolo su Nintendo Switch

Tuttavia, come in ogni battle royale la pacchia finisce finchè non si incontrano altri giocatori ... In questo caso non ci si può saccheggiare le tasche, ma magari uno dei due avrà ottenuto il bottino ...

Frasi di buona settimana a tutti gli amici e colleghi di lavoro

O comunque sul fatto che per il momento la pacchia è finita e bisogna riprendere la routine lavorativa ... Buongiorno e buon lunedì! Lunedì è il giorno dei bilanci, dei propositi e delle decisioni. E’ ...

Tuttavia, come in ogni battle royale la pacchia finisce finchè non si incontrano altri giocatori ... In questo caso non ci si può saccheggiare le tasche, ma magari uno dei due avrà ottenuto il bottino ...O comunque sul fatto che per il momento la pacchia è finita e bisogna riprendere la routine lavorativa ... Buongiorno e buon lunedì! Lunedì è il giorno dei bilanci, dei propositi e delle decisioni. E’ ...