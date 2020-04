La Moda riparte da Gucci, riapre il laboratorio di Scandicci (Di sabato 18 aprile 2020) FIRENZE. C'è un graffito con un pugno chiuso colorato a strisce arcobaleno e la scritta "omnia vincit amor" sulle pareti dell'Art Lab di Gucci, il laboratorio di prototipi per pelletteria e calzature di Scandicci, alle porte di Firenze, che dopo un mese e mezzo di lockdown riaprirà lunedì "nella massima sicurezza per i dipendenti", come spiega la maison. "La riapertura - viene spiegato - avviene sulla base delle disposizioni dello scorso 10 aprile e dopo un accordo appena raggiunto con i sindacati per rafforzare il Protocollo di Sicurezza dello scorso 15 marzo, grazie anche alla consulenza del virologo Roberto Burioni dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano". E anche dopo il protocollo firmato il 16 aprile da Confindustria Moda e le organizzazioni sindacali. La ripresa delle attività nel centro di alto artigianato da 37.000 metri ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus : riaperture - si comincia dall'auto. Fase 2 dal 27 aprile : riparte anche ?la moda. Limitazioni alla mobilità

FIRENZE. C'è un graffito con un pugno chiuso colorato a strisce arcobaleno e la scritta "omnia vincit amor" sulle pareti dell'Art Lab di Gucci, il laboratorio di prototipi per pelletteria e calzature di Scandicci, alle porte di Firenze, che dopo un mese e mezzo di lockdown riaprirà lunedì "nella massima sicurezza per i dipendenti", come spiega la maison. "La riapertura - viene spiegato - avviene sulla base delle disposizioni dello scorso 10 aprile e dopo un accordo appena raggiunto con i sindacati per rafforzare il Protocollo di Sicurezza dello scorso 15 marzo, grazie anche alla consulenza del virologo Roberto Burioni dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano". E anche dopo il protocollo firmato il 16 aprile da Confindustria Moda e le organizzazioni sindacali. La ripresa delle attività nel centro di alto artigianato da 37.000 metri ...

