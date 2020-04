La Ministra Lucia Azzolina firma una nuova ordinanza: esami di maturità e valutazioni (Di sabato 18 aprile 2020) La Ministra Lucia Azzolina ha firmato una nuova ordinanza intenda a predisporre nuove misure per quanto riguarda gli esami di Stato del secondo ciclo. Sono proprio gli studenti del quinto anno degli Istituti Superiori infatti ad essere più preoccupati per la situazione di emergenza L’ultima ordinanza firmata dal Ministro dell’Istruzione, attuativa del decreto legge del 6 Aprile su esami e valutazioni prevede una commissione formata da soli sei commissario e tutti interni (professori quindi della stessa classe che sosterrà l’esame). Il Presidente di Commissione invece sarà l’unico esterno all’Istituto “In questo modo, gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico. ... Leggi su bigodino Sabina Guzzanti e Lucia Azzolina - botta e risposta : "La ministra mi imita" - "Tu sei inimitabile"

Lucia Azzolina - ministra dell’Istruzione - in collegamento con Rai 2 (Di sabato 18 aprile 2020) Lahato unaintenda a predisporre nuove misure per quanto riguarda glidi Stato del secondo ciclo. Sono proprio gli studenti del quinto anno degli Istituti Superiori infatti ad essere più preoccupati per la situazione di emergenza L’ultimata dal Ministro dell’Istruzione, attuativa del decreto legge del 6 Aprile suprevede una commissione formata da soli sei commissario e tutti interni (professori quindi della stessa classe che sosterrà l’esame). Il Presidente di Commissione invece sarà l’unico esterno all’Istituto “In questo modo, gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico. ...

Agenzia_Ansa : A scuola non si torna perché ci sono ancora troppi rischi, si allontana sempre di più la possibilità di riaprire a… - PaoloX68 : RT @BlobRai3: SETTEMBRE ' NERO '. 'Riaprire ora le scuole, per poche settimane, mentre il Paese conta oltre 500 morti al giorno rischierebb… - cinquewit : Ordinanza della ministra dell' #Istruzione , #LuciaAzzolina , con informazioni dettagliate sull' #esamediStato2020… - GianfrancoMasi : RT @covadisit: Lucia Azzolina, Ministra dell'Istruzione, ha ufficializzato che le scuole per questo anno non riapriranno e si sta valutando… - gplexousted : RT @covadisit: Lucia Azzolina, Ministra dell'Istruzione, ha ufficializzato che le scuole per questo anno non riapriranno e si sta valutando… -