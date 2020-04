La governatrice della Calabria: «De Luca vuole chiudere, io qui non ho mai aperto» (Di sabato 18 aprile 2020) Ieri il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato di essere pronto a chiudere i confini della regione per proteggersi dai contagi provenienti dal Nord. Oggi Repubblica intervista il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. «De Luca vuole chiudere, io qui non ho mai aperto. Non ci faremo certo prendere dalla fretta adesso». La Calabria, infatti, ha chiuso i suoi confini di notte, prima che il Governo stabilisse il lockdown. «Sono chiusi dal 7 marzo, ancora prima che lo facesse il governo, perché abbiamo cercato di evitare l’esodo dei fuorisede. Le cose non sono cambiate, qui è ancora tutto blindato. Per il futuro valuteremo in base ai dati». Sulla decisione di Zaia e Fontana di riaprire appena possibile. «Magari sono più ottimisti di noi. Qui procederemo con gradualità, non possiamo correre rischi. ... Leggi su ilnapolista Calabria chiusa per Coronavirus. Ordinanza della governatrice Santelli. Fino al 3 aprile non si entra e non si esce dalla regione

Sanità del Lazio in svendita - regalo della Polverini. Nel 2008 l’allora governatrice avallò la dismissione di tre ospedali a Roma - tra cui il Forlanini

L'appello della governatrice : “Calabresi fermatevi - la nostra Sanità non è in grado di reggere il contagio” (Di sabato 18 aprile 2020) Ieri il governatoreCampania, Vincenzo De, ha dichiarato di essere pronto ai confiniregione per proteggersi dai contagi provenienti dal Nord. Oggi Repubblica intervista il presidenteRegione, Jole Santelli. «De, io qui non ho mai. Non ci faremo certo prendere dalla fretta adesso». La, infatti, ha chiuso i suoi confini di notte, prima che il Governo stabilisse il lockdown. «Sono chiusi dal 7 marzo, ancora prima che lo facesse il governo, perché abbiamo cercato di evitare l’esodo dei fuorisede. Le cose non sono cambiate, qui è ancora tutto blindato. Per il futuro valuteremo in base ai dati». Sulla decisione di Zaia e Fontana di riaprire appena possibile. «Magari sono più ottimisti di noi. Qui procederemo con gradualità, non possiamo correre rischi. ...

zazoomblog : La governatrice della Calabria: «De Luca vuole chiudere io qui non ho mai aperto» - #governatrice #della #Calabria… - napolista : La governatrice della Calabria: «De Luca vuole chiudere, io qui non ho mai aperto» Intervista a Repubblica: «Non ci… - PLUTIN7 : @stanzaselvaggia E aggiungo con una governatrice di regione che impone di non divulgare i dati della pandemia che è… - Andrewetrusco : RT @Irene_5s: Anche Susanna #Ceccardi, l'apprendista governatrice della #Lega in #Toscana, dice no ai #coronabond. Leggete qui: https://t.c… - marino29b : RT @Irene_5s: Anche Susanna #Ceccardi, l'apprendista governatrice della #Lega in #Toscana, dice no ai #coronabond. Leggete qui: https://t.c… -