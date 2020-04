La Formula 1 contro il Covid-19 | Ferrari e Mercedes in Pit Lane

Leggi su lapiazzettadellosport

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di Lettura: 6 minuti C’ è un post che circola sui social da subito dopo l’inizio di questa pandemia. Ha un tono ironico, grossomodo riassume la sorpresa e l’orgoglio di un Paese, l’Italia, che si ritrova ad avere presidi medici e di protezione prodotti dai suoi marchi più prestigiosi: da Armani e Gucci, da Bulgari alla. È una delle tante facezie che ci scambiamo per cercare di stare almeno un po’ allegri, ma che sostanzialmente descrive la realtà. E fa un certo effetto vedere il cavallino rampante impresso sulle valvole per respiratori che laha postato sul suo account Instagram. Visualizza questo post su Instagramis now producing respirator valves and fittings for protective masks at its Maranello plant through its 3D printing facilities in support of health workers treating ...