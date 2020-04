La figlia di Kobe Bryant ‘premiata’ dalla WNBA | “Ce l’hai fatta baby | orgogliosa di te”

(Di sabato 18 aprile 2020) Nelle scelte del Draft 2020 dellaci sono anche ladi, Gianna Maria, e le sue amiche (e compagne di squadra) Alyssa Altobelli e Payton Chester. Morte nell'incidente in elicottero avvenuto il 26 gennaio scorso, è così che la Lega femminile di basket americano ha voluto onorare la loro memoria. Toccante il post su Instagram di Vanessa, moglie e madre distrutta dal dolore.

Vanessa Bryant ha dichiarato che per la figlia sarebbe stato la realizzazione del sogno, ...