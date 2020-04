La conduttrice Federica Torti si sfoga | “Multata perché ero in tuta e scarpe da

(Di sabato 18 aprile 2020) Latelevisiva di Lo stivale delle meraviglie, La7 e Sky svela di aver ricevuto una multa mentre stava andando a fare la spesa: "Ero in, con zaino in spalla e passo sostenuto. Hanno detto che facevo jogging, un provvedimento restrittivo fatto ingiustamente alla mia libertà personale".

Coronavirus, multata Federica Torti. «Non sono più libera nemmeno di indossare le sneakers» sbotta ... ero un pò titubante nel condividerlo perché in questi giorni non si sa mai come può reagire la ...Anche Federica Torti, volto noto di Mediaset e Sky, incappa nelle maglie del lockdown. Maglie fin troppo strette, a giudicare dallo sfogo della conduttrice su Facebook, dove ha raccontato di essere ...