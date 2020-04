La Cina prepara la tecnologia 6G

(Di sabato 18 aprile 2020) Lanon ha ancora finito di implementare il 5G ma già pensa al futuro. A Pechino si è iniziato a discutere con una certa insistenza sullo step successivo, anche se, al momento, il 6G esiste soltanto sulla carta. I ricercatori studiano giorno e notte la prossima generazione diwireless; le autorità hanno promesso di mettere sul tavolo miliardi di dollari per consentirne lo sviluppo; le aziende sono pronte a rivoluzionare ancora una volta il loro modello di business. Eppure, tutto questo, appartiene a un mondo ancora lontano. Prima di arrivarci, Pechino deve lasciarsi alle spalle la piaga del nuovo coronavirus ma, soprattutto, i suoi esperti hanno l’arduo compito di risolvere problemi piuttosto complessi. In altre parole, prima che il 6G possa diventare realtà, numerose barriere tecniche devono essere superate. Una su tutte: trovare un modo ...

lamente2019 : SAI HA RICEVUTO IN DONO LIBRI E FILMS SUI METODI DEL SUO AMICO COMPAGNO PRESIDENTE CINESE si prepara a quando la ci… - MLGcopyright : RT @LorenzoLamperti: La #Cina prepara una nuova forma di cittadinanza post #coronavirus. Un progetto che sembrava futuristico ma che la pan… - Idl3 : RT @LorenzoLamperti: La #Cina prepara una nuova forma di cittadinanza post #coronavirus. Un progetto che sembrava futuristico ma che la pan… - marioricciard18 : RT @LorenzoLamperti: La #Cina prepara una nuova forma di cittadinanza post #coronavirus. Un progetto che sembrava futuristico ma che la pan… - simopieranni : RT @LorenzoLamperti: La #Cina prepara una nuova forma di cittadinanza post #coronavirus. Un progetto che sembrava futuristico ma che la pan… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina prepara

L'Occidentale

Oggi la giunta dovrà quantificare le risorse comunali per sostenere le aziende «Già da fine aprile si deve ritornare tutti al lavoro». Intanto i contagi calano a 10 ...Il colosso cinese è di fondamentale importanza per lo sviluppo delle reti 5G ... Tra le azioni disposte, c’è anche la richiesta agli Stati Membri di formulare un piano per l’attuazione di misure ...